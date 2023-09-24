Вучич обвинил международные силы в причастности к убийству сербов в Косово Вучич: силы KFOR дали Косово карт-бланш на убийство сербов

Фото: Pan Xu/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Представители сил НАТО для Косово (KFOR) помогали местной полиции в операции против сербов, дав фактически премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на их убийство, заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС. По его словам, такими полномочиями в KFOR поделились после убийства косовского полицейского на севере края.

Сербский лидер отметил, что, по оценкам Белграда, всего за 1 час и 20 минут были полностью окружены несколько десятков сербов. Очевидно, что в этом помогали международные силы. На сербов совершили жестокое нападение.

Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей, — выразил уверенность президент Сербии.

Ранее Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. Причин для убийства не было. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека, но эти данные пока не подтверждены.