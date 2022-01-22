Вучич обвинил американцев в спонсировании протестов в Сербии

Аниправительственные протесты в Сербии, имевшие целью смену власти в стране, были проспонсированы американским фондом Рокфеллера. Такое обвинение выдвинул сербский президент Александр Вучич. В то же время иностранные посольства официально отвергли предположения в поддержке протестующих экактивистов в стране.

Ранее Вучич заявлял, что массовые экопротесты в стране, в ходе которых активисты блокируют трассы, спонсируются западными организациями, в частности, НПО «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов». Делается это якобы в интересах политических противников действующего президента Сербии.

Рокфеллер (фонд Рокфеллера — прим. ред.) когда они дают деньги Саве Манойловичу (одному из лидеров экологических протестов — прим. ред.) говорят, что это для общей деятельности. Держат вас за идиота, хотят одним ударом убить двух мух — значительно повлиять и помочь свергнуть власть в Сербии, а с другой стороны — защитить свои коммерческие интересы, — заявил Вучич в эфире TV Pink.

В конце 2021 года в Сербии начались акции протеста экологических активистов с требованиями прекратить добычу лития, которая наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Протестующие высказывали убеждение, что правительство защищает интересы иностранных инвесторов, прежде всего Rio Tinto, в ущерб природе своего края.

В дальнейшем премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что в последние полтора года в стране активизировались западные НПО и фонды, спонсирующие экологические объединения и протесты. Глава правительства привела в пример Фонд Рокфеллера, USAID, фонды «Открытого общества», британские и германские организации.

Посольства США, Великобритании Германии в официальном заявлении отвергли предположение в поддержке массовых протестов экоактивистов в стране.

В результате Брнабич заявила, что правительство официально отказалось от проекта Rio Tinto по добыче лития на северо-западе Сербии.