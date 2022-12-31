Вучич назвал условия введения Сербией санкций против России Вучич: Сербия не введет санкции против РФ, пока это не угрожает ее жизненным интересам

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Сербия не станет вводить санкции в отношении России до тех пор, пока это не поставит под угрозу ее собственные жизненные принципы. Об этом в интервью Prva Srpska Televizija заявил президент страны Александр Вучич. Он подчеркнул, что ничего не может обещать, но его «не знаю» весит больше, чем обещания многих».

Мы могли увидеть, насколько наша позиция [по санкциям против России] была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся <...> Станем ли [вводить санкции против России] — не знаю, но мое «не знаю» весит больше, чем у других «да». <...> По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих, — сказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что постановление по итогам саммита ЕС — Западные Балканы, предусматривающее необходимость всем участникам поддержать антироссийские санкции, не изменит позицию Сербии по отношению к этим рестрикциям. Сербия отказывается участвовать в санкционной политике, добавил он.

Также президент Сербии высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии.

В свою очередь сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.