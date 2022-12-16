Вучич назвал условие принятия Сербией антироссийских санкций Вучич: Сербия введет антироссийские санкции лишь при экзистенциональных угрозах

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит западные санкции в отношении Москвы, пока его собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. При этом внешнее давление на Белград не ослабевает, отметил он в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич напомнил, что Сербия жила под западными санкциями десять лет. Страна может выдержать давление Запада, но важны ее жизненные и экзистенциональные интересы.

Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали, — сказал сербский президент.

Ранее Александр Вучич заявил, что постановление по итогам саммита ЕС — Западные Балканы, предусматривающее необходимость всем участникам поддержать антироссийские санкции, не изменит позицию Сербии по отношению к этим рестрикциям. Сербия отказывается участвовать в санкционной политике, добавил он.