Вучич назвал сроки запуска газа по «Балканскому потоку»

https://static.news.ru/photo/cb10e6a4-3ef9-11eb-8d67-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, когда планируется подача газа через трубопровод «Балканский поток».

По его словам, топливо начёт поступать 29 или 30 декабря. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белграде.

До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займёт первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, «ужасного диктатора», не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в её интересах, — сказал он.

Политик поблагодарил российскую сторону за корректность в этом вопросе. Он отметил, что работы над «Балканским потоком» идут нормально, передаёт ТАСС.

«Балканский поток» — газопровод, который должен стать частью «Турецкого потока». Пропускная способность «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод проходит по дну Чёрного моря от России до побережья Турции. Далее идёт наземная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ пойдёт в Сербию и Венгрию.

Ранее правительство Сербии отозвало законопроект, предусматривающий выделение кредита в €55 млн, необходимого для завершения строительства. Документ предполагал госгарантии правительства Сербии на возврат кредита, который должна была взять сербская компания «Сербиягаз». Его должен был одобрить парламент страны. При этом Вучич не раз подчёркивал, что республика полностью завершит строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» до конца 2020 года, писал NEWS.ru.