Вучич назвал одну из главных тем визита советника Госдепа в Белград Вучич: Россия и Украина стали одной из главных тем визита советника Госдепа в Белград

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Россия и Украина стали одной из главных тем в ходе визита советника главы Госдепа США Дерека Шолле в Белград, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости. По его словам, этот вопрос обсуждался наряду с Косово и Метохией.

У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина, — сказал Вучич.

11 января советник главы Госдепа США посетил Северную Македонию, после чего отправился в Приштину, где провел беседы с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и премьером Альбином Курти. Последний заявил, что переговоры с Белградом должны основываться на «взаимном признании». После этого, 12 января, Шолле встретился с Вучичем.

В середине декабря Вучич заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Глава государства обратился к сербам и албанцам в Косово и Метохии с просьбой сделать все возможное для сохранения мира. Вучич добавил, что сегодня, вероятно, самый тяжелый вечер в его истории.