Вучич назвал единственный способ смены власти в Сербии Вучич: в Сербии власть меняется на выборах, а не насильственным путем

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит смены власти в стране насильственным путем, передает ТАСС. Он подчеркнул, что руководство республики может смениться только в результате выборов, поскольку Сербия является демократической страной. Таким образом Вучич прокомментировал массовую акцию протеста оппозиции.

Не будет никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии. В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия — демократическая страна, так будет всегда в будущем, а не только сегодня, — сказал сербский лидер.

Говоря об оппозиции, Вучич заявил, что граждане страны не желают видеть ее у власти. Однако проигравшие выборы хотят изменить волю избирателей. По мнению президента, представители оппозиции подразумевают только один способ — насильственный.

Неделю назад в Сербии прошли парламентские выборы, победу в которых одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде прошли масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования. Демонстранты устроили беспорядки, в том числе попытались напасть на здание избирательной комиссии.

Комментируя ситуацию в Сербии, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад пытается продавливать свою волю на Балканах и реализует для этого майданные сценарии. Желающим «помайданить» она порекомендовала посмотреть на Украину, назвав ее образцом того, «как делать не надо».