https://static.news.ru/photo/a4cf1106-0c9f-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что сербы в Черногории находятся в бесправном положении.

По словам главы государства, его роль заключается в том, чтобы заботиться о 28% граждан, которые в настоящее время проживают на территории Черногории.

При этом он обратился к международной общественности с призывом обратить внимание на то, какие права имеют 25% албанцев в Македонии, а какие — сербы в Черногории.

Вучич подчеркнул, что необходимо дать рациональный ответ «на несоответствие численности и объёма прав сербов и албанцев в этих двух странах», передаёт Pink.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Сербии решил отказаться от частного визита в Черногорию, опасаясь эскалации протестов в этой стране. В принятии этого решения принял участие патриарх Сербский Ириней. Вучича обеспокоила реакция на его планы посетить соседнюю страну в канун Рождества «кое-кого из кабинета министров Черногории». Сербский президент пожаловался, что его «частный визит без политических выступлений» не нравится «черногорскому режиму».