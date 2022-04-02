Вучич лидирует на выборах президента Сербии

На выборах президента Сербии по итогам обработки 0,68% бюллетеней лидирует действующий глава государства Александр Вучич с результатом 71,98%. Данные избиркома приводит РИА Новости.
В Сербии 3 марта
В выборах участвовали 19 блоков политических партий и коалиций. Для прохождения в новый созыв парламента им необходимо преодолеть барьер в 3% голосов избирателей.
На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Основными претендентами на этот пост считаются нынешний глава государства Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия) и дипломат, бывший начальник Генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия).
Парламентские выборы 3 апреля также стартовали в Венгрии. За победу сражаются 43 партии и 664 кандидата за места в парламенте. По результатам выборов в Национальное собрание сроком на четыре года будут избраны 199 депутатов.