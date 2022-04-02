Вучич лидирует на выборах президента Сербии

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На выборах президента Сербии по итогам обработки 0,68% бюллетеней лидирует действующий глава государства Александр Вучич с результатом 71,98%. Данные избиркома приводит РИА Новости.

В Сербии 3 марта прошли очередные выборы президента страны, а также досрочные выборы 250 депутатов местного однопалатного парламента Скупщины и выборы в органы местного самоуправления в ряде городов и муниципалитетов, включая Белград.

В выборах участвовали 19 блоков политических партий и коалиций. Для прохождения в новый созыв парламента им необходимо преодолеть барьер в 3% голосов избирателей.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Основными претендентами на этот пост считаются нынешний глава государства Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия) и дипломат, бывший начальник Генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия).

Парламентские выборы 3 апреля также стартовали в Венгрии. За победу сражаются 43 партии и 664 кандидата за места в парламенте. По результатам выборов в Национальное собрание сроком на четыре года будут избраны 199 депутатов.