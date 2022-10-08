Вучич: Клинтон в 1999 году требовал от Венгрии напасть на Сербию с севера

Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Билл Клинтон

Американский президент Билл Клинтон требовал от властей Венгрии нападения на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году, заявил сербский глава Александр Вучич во время обращения к нации. По словам политика, данную информацию подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, к которому и обращался Клинтон с целью ввода войск в Сербию, сообщает ТАСС.

От него (Орбана. — NEWS.ru) Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напали на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением. Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме [канцлер ФРГ] Герхард Шредер, — рассказал Вучич.

Сербский глава отметил, что премьер Великобритании Маргарет Тэтчер после упрекала Орбана за то, что «из-за его отказа погибло больше британских солдат».

Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить, — резюмировал сербский лидер.

В 1999 году на фоне вооруженных столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились в период с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остается неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.

Операция сил НАТО не была согласована с Советом Безопасности ООН.

В июле 2020 года NEWS.ru писал, что Специальная прокуратура в Гааге вызвала для допроса главу непризнанного Косово Хашима Тачи по делу о военных преступлениях 1998–1999 годов. В течение 2018–2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косово-албанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание.