Вучич испугался обострения в Косово из-за контрнаступления ВСУ Вучич: контрнаступление ВСУ может привести к обострению в Косово перед саммитом НАТО

Фото: Wang Wei/XinHua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Украинское контрнаступление может привести к обострению ситуации в Косово, считает президент Сербии Александр Вучич. В эфире телеканала TV Prva он заявил, что опасается развития конфликта накануне саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Он призвал граждан республики «беречь себя и остерегаться».

Я действительно ожидаю сильного украинского наступления в двух направлениях, завтра или послезавтра начнется дополнительное наступление Украины, а это означает дополнительное наступление против сербов в Косово и Метохии. <...> Им это важно перед саммитом в Вильнюсе, ожидают, что получат «открытый билет» для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать, — утверждает Вучич.

По его данным, дополнительные наступательные действия со стороны ВСУ произойдут в течение двух дней в районе Артемовска, Энергодара и Мелитополя. Сербский лидер признался, что в противостоянии России и Украины не болеет ни за одну из сторон. Тем не мнее бои приведут к большому количеству жертв, уверен Вучич.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что заявления Киева о втором этапе контрнаступления Вооруженных сил Украины являются пропагандой, поскольку у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно предоставить западным кураторам «какой-то результат», поэтому ВСУ могут имитировать атаки, бросать в бой личный состав и технику, однако прорыва ждать не стоит.