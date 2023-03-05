Вучич ответил на обвинения в поставках сербского оружия Киеву и Москве Вучич открестился от поставок оружия Украине и России

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия не поставляет оружие на Украину или в Россию, заявил в эфире телеканала Pink президент страны Александр Вучич. По его словам, Белград производит и продает боеприпасы и допустил, что они оказались в зоне конфликта. При этом он отметил, что при продаже боеприпасов Турции Сербия запретила экспортировать их далее.

Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много предприятий оборонной промышленности. Когда производите боеприпасы, они обязательно окажутся в зоне конфликта или в кризисном регионе. Мы не продали ни одну единицу орудий, оружия или боеприпасов ни России, ни Украине, — подчеркнул Вучич.

Ранее политолог Данила Гуреев предположил, что Сербия могла негласно передать Киеву около 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». По его мнению, Белград мог осуществить поставки с помощью Турции и Cловакии.

Позже представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Белграда выступить с официальной позицией по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.

Сербская оборонная компания «Крушик» опровeргла сообщения о поставках боеприпасов ВСУ. Представители предприятия заявили, что это сообщение построено на использовании неполной и не связанной информации, чтобы нанести ущерб компании.