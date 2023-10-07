Второй за день взрыв прогремел в Николаевской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Николаевской области прозвучал второй за день взрыв, сообщил в Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги. Также факты взрывов подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Друзья, взрывы, которые были слышны в некоторых районах города, — за пределами Николаева. Там работают соответствующие службы. Вместе с тем еще раз напоминаю, будьте максимально осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги, — написал Сенкевич в Telegram.

Виталий Ким также уточнял, что оба взрыва прогремели на одном месте.

Также воздушная тревога звучала в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

29 сентября ВС России уничтожили два польских истребителя МиГ-29. По данным Минобороны, оба самолета потерпели поражение на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Они предназначались для применения западного ракетного вооружения.

Офицер ВСУ Александр Солонько заявлял, что армия России поступательно отражает попытки наступления украинских военных. По его словам, российские «Орланы» постоянно кружат над их головами, поэтому у украинских военных нет возможности скрытно перебросить силы.