«Второй удар»: во Франции заметили сложную обстановку вокруг НАТО Филиппо: Трамп нанес НАТО второй удар после беседы Путина с Карлсоном

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление бывшего президента США Дональда Трампа по поводу выхода из НАТО еще больше подорвало авторитет Североатлантического альянса, и без того пошатнувшийся после интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). По его мнению, со стороны Трампа это был «мастерский ход».

Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании! Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью Такера Карлсона с Путиным, ставшее мировым феноменом! — заметил политик.

Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким заявлением Трамп выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине.

После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе призвал бывшего президента США Дональда Трампа и других политиков быть серьезнее. Он подчеркнул, что НАТО не может зависеть от настроения президентов.