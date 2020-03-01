https://static.news.ru/photo/163e2546-5bf3-11ea-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angela to Roxel/imagebroker.com/Global Look Press

Врачи установили второй случай заболевания коронавирусом в Исландии. Пациент вернулся из итальянского города Верона.

Об этом сообщается в Facebook департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях. Заболевший старше 50 лет, у него лёгкие симптомы болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.