https://static.news.ru/photo/4900fcec-586f-11ea-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

До двух человек возросло число заражённых COVID-19 в Хорватии. По словам министра здравоохранения страны Вили Бероша, вирус нового типа был диагностирован у родных братьев.

Один из пациентов ранее вернулся из Милана, куда ездил вместе со своей подругой на матч Лиги чемпионов. Вероятно, от него инфекция передалась родственнику. При этом у девушки коронавирус выявлен не был, уточняет Index.hr.

В клинике инфекционных заболеваний в Загребе находятся ещё три человека, которых проверяют на наличие вируса в организме, писал NEWS.ru.