https://static.news.ru/photo/55328b7c-612d-11ea-b425-fa163e074e61_660.jpg Альберто Чирио Фото: Sergi/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Президент области Пьемонт на севере Италии Альберто Чирио заразился коронавирусом. Об этом 8 марта сообщили представители областной администрации.

Политик сдал тест на заболевание вечером 7 марта и получил положительный результат. В настоящее время итальянские медики расценивают состояние Чирио как «хорошее». Президент области подтвердил заражение коронавирусом на своей личной странице в социальной сети.

Он написал в Facebook, что сейчас находится в режиме изоляции. Однако глава области продолжит работу в этих условиях. Чирио призвал всех итальянцев самым серьёзным образом отнестись к проблеме распространения коронавирусной инфекции.

В ближайшее время тесты на заболевание пройдут сотрудники президента Пьемонта и его коллеги по областному правительству.

В настоящий момент в Италии зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных, их число постоянно увеличивается. Умерли 233 человека, поправились менее 600.

Как ранее передавал NEWS.ru, все учреждения культуры, в том числе римская выставка Рафаэля, закрыты в Италии из-за распространения коронавируса, заявил министр культуры страны Дарио Франческини.