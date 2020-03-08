Президент области Пьемонт на севере Италии Альберто Чирио заразился коронавирусом. Об этом 8 марта сообщили представители областной администрации.
Политик сдал тест на заболевание вечером 7 марта и получил положительный результат. В настоящее время итальянские медики расценивают состояние Чирио как «хорошее». Президент области подтвердил заражение коронавирусом на своей личной странице в социальной сети.
Он
В ближайшее время тесты на заболевание пройдут сотрудники президента Пьемонта и его коллеги по областному правительству.
В настоящий момент в Италии зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных, их число постоянно увеличивается. Умерли 233 человека, поправились менее 600.
Как ранее передавал NEWS.ru, все учреждения культуры, в том числе римская выставка Рафаэля, закрыты в Италии из-за распространения коронавируса, заявил министр культуры страны Дарио Франческини.
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