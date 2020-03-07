Пожилой человек, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался в английской больнице Милтон Кинс 7 марта.
Уточняется, что покойному было 80 лет, он страдал рядом других заболеваний и общее состояние его здоровья было неудовлетворительным. В данный момент медики выявляют круг общения умершего,
Как писал NEWS.ru ранее, три лондонских офиса компаниии Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.
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