https://static.news.ru/photo/f0b9f250-5ffd-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожилой человек, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался в английской больнице Милтон Кинс 7 марта.

Уточняется, что покойному было 80 лет, он страдал рядом других заболеваний и общее состояние его здоровья было неудовлетворительным. В данный момент медики выявляют круг общения умершего, сообщает BBC.

Как писал NEWS.ru ранее, три лондонских офиса компаниии Facebook в которых работает более трёх тысяч человек, временно закрыты после обнаружения коронавируса нового типа COVID-2019 у одного из сотрудников.