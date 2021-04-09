«Всё может случится»: офицер НАТО рассказал, когда Украина вернёт Крым

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Капитан ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что Украина сможет вернуть Крым и Донбасс. Однако для этого должна сложиться благоприятная ситуация.

Он рассказал, что в истории «бывают разные повороты». Так, ещё в 2013 году никто не мог представить, что Россия «может начать войну против Украины», передаёт «Обозреватель».

Точно так же история может повернуться. Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину. То же самое может произойти и с Донбассом, — сказал он.

По словам военного, в настоящее время Москва «занимает сложную позу», что делает ситуацию опасной. Он отметил, что для украинской армии сейчас не составит проблемы вернуть Донбасс.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.