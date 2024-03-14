ВСУ заявили о повреждении завода на юге Украины Силы обороны юга Украины заявили о повреждении промышленного объекта

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В одной из южных областей Украины при взрывах получило повреждение промышленное предприятие, сообщила пресс-служба региональных Сил обороны. Какой именно объект был поврежден, представители структуры ВСУ не уточнили.

Повреждено промышленное предприятие, — сообщили в силах обороны юга Украины.

Представители ВСУ указали, что при взрывах среди мирных жителей никто не пострадал.

В ночь на 14 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области на востоке Украины. По данным местных пабликов, громкие звуки были слышны в том числе в Чугуеве. На тот момент в Харьковской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС со ссылкой на директора станции Юрия Черничука сообщила, что ВСУ сбросили безоболочное взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомной электростанции. В ЗАЭС отметили, что попадание в резервуары могло бы привести к печальным последствиям.

Вечером 12 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, где в результате было частично нарушено электроснабжение. Воздушная тревога в контролируемых Киевом частях Херсонской области при этом не объявлялась.