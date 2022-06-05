ВСУ захватили офис ООН в Краматорске

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины захватили офис ООН в Краматорске, сообщает штаб теробороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале. Отмечается, что сотрудникам миссии не позволяют приближаться к своему имуществу, а также запрещают фотографировать и вести отчетную видеосъемку для руководства.

Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами, — говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении украинскими войсками шахты имени Челюскинцев в Донецке. Украинские войска вели огонь по объекту из минометов, а также залповых систем «Град» и «Ураган». Помимо этого, обстрелу со стороны ВСУ подвергся Ворошиловский район Донецка.