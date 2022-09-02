ВСУ задействовали «парадные» танки из-за потерь «Российская газета»: ВСУ задействовали танки Т-64БМ2, которые использовались на параде в Киеве

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины из-за потерь задействовали резервные танки Т-64БМ2, которые использовались на параде в августе 2021 года, пишет «Российская газета». По информации издания, партия этих бронемашин была выпущена в малом объеме — всего 13 единиц.

Данные танки прозвали «парадными», поскольку их использовали в составе подразделений ВСУ и национальной гвардии во время торжественного мероприятия в Киеве.

Отмечается, что после парада большую часть бронемашин передали 92-й отдельной механизированной бригаде. Три танка из этой партии, пишет газета, были уничтожены в результате ударов российской артиллерии в конце февраля 2022 года. Они находились в Харьковском командном училище.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы Украины за сутки потеряли еще 350 человек на Николаево-Криворожском направлении, а также лишились 31 танка, 22 боевых пехотных машин и 17 спецавтомобилей.