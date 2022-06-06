ВСУ выпустили по Донецку более 50 снарядов из «Градов» ВСУ выпустили по Донецку более 50 снарядов из РСЗО «Град», три человека погибли

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С утра 6 июня зафиксированы удары более чем 50 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку, говорится в Telegram-канале правительства ДНР. Большинство из них выпущено из Авдеевки. Попадания в том числе пришлись на Петровский, Калининский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы города, а также на Макеевку, Ясиноватую и Минеральное. Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о троих погибших.

По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района погибли трое гражданских, анкетные данные устанавливаются, — написал Кулемзин.

Также он сообщил о нескольких раненных и повреждениях зданий.

Сутками ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из «Градов» город Ясиноватая. Массированный удар был также нанесен из населенного пункта Авдеевка. Со стороны ВСУ к 18:55 (совпадает с мск) 5 июня было выпущено 45 снарядов.