ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины вновь открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщает в Telegram пресс-служба городской администрации. Власти рекомендуют гражданам срочно переместиться в укрытие и не забывать правила безопасности при угрозе с воздуха.

Очередной обстрел Энергодара — срочно переместитесь в укрытие, — говорится в сообщении.

Сегодня же украинский дрон-камикадзе сбросил бомбу на крышу здания администрации Энергодара, при этом никто не пострадал. Спустя некоторое время корректировщик, который навел беспилотник, был задержан по горячим следам.

Также из-за обстрелов ВСУ пострадал филиал Мелитопольского государственного университета имени Макаренко. Сообщается, что учебный процесс в вузе продолжен.

Накануне ВСУ провели массированный обстрел Энергодара. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что из-за боевой активности украинской армии в городе временно отключили подачу электроэнергии. По его словам, мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС была снижена до 135–140 МВт.