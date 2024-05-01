«ВСУ в ужасе»: во Франции назвали причину перелома в зоне СВО Le Monde: российские планирующие бомбы обозначили перелом в боях на Украине

Фото: МО РФ

Российские планирующие бомбы, которые уже применяются в зоне проведения СВО, смогут переломить боевые действия в пользу ВС России, передает газета Le Monde. По данным французского издания, снаряды уже наводят ужас на солдат ВСУ в окопах.

В статье приводятся слова офицера украинской армии Егора Сахара, который констатировал, что бомбы уже оказали весомое влияние на ситуацию, они разрушают целые здания и наносят огромный урон укрепрайонам. По его словам, многие наблюдатели считают, что данные авиаснаряды существенно увеличили риски для украинских защищенных позиций и пехоты.

Так называемые планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы, — сказал он.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщил, что ВС РФ ударом одной бомбы уничтожили целый взвод ВСУ под Белогоровкой. По его информации, все 42 солдата погибли в результате прилета ФАБ. Официального комментария МО России по данному вопросу пока не было.