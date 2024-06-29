ВСУ испугались «реки смерти» под Харьковом «Северный ветер»: ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Северный ветер». По данным канала, ВСУ регулярно совершают безуспешные попытки перебросить через нее резервы.

Как пишет канал, осуществить планы бойцам украинской армии не помогает даже танковый мостоукладчик. Развернутые на данном направлении подразделения группировки войск «Север» ликвидируют и технику, и личный состав противника. Именно из-за больших потерь в этом участке ВСУ окрестили Волчью смертельной.

Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и личный состав ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Ведомство отметило, что потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

Представители министерства подчеркнули, что в подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов беспилотников, бойцы которых оснащены самыми современными БПЛА. Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели.

Вместе с тем бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник заявил, что армия России начала новый прорыв у села Сотницкий Казачок на границе Харьковской и Белгородской областей По его словам, ВС РФ действуют «диверсионными группами, а не линейными подразделениями». Минобороны России данную информацию не комментировало.