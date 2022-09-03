ВСУ ударили по жилому кварталу Херсона

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому кварталу в районе речного порта Херсона, передает ТАСС со ссылкой представителя правоохранительных органов. Отмечается, что никто из жителей города не пострадал, однако был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Херсона, расположенному в районе речного порта, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Агентство РИА Новости разместило короткое видео с последствиями украинских обстрелов.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов. Недавно в Новой Каховке объявляли массовую эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.

2 сентября военнослужащие Украины обстреляли многоквартирный жилой дом в Херсоне. В результате атаки погибли мирные жители. Часть дома была разрушена.