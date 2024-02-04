ВСУ ударили по мирным жителям в Лисичанске: фото разрушенной пекарни ВСУ ударили по мирным жителям в Лисичанске, пришедшим в пекарню за пирожными

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Россия. Луганская Народная Республика. Лисичанск. Сотрудники МЧС России на месте обстрела пекарни со стороны Вооруженных сил Украины

3 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске. В результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил траур по жертвам обстрела.

Украинская армия атаковала Лисичанск в 14:20 мск. В результате удара обрушилось двухэтажное здание, в котором находились десятки человек. Военные следователи СКР сообщили, что ВСУ, предположительно, применили реактивные системы залпового огня HIMARS.

По информации Минздрава, среди погибших 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов 10 человек. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пасечник назвал атаку ВСУ варварским обстрелом. По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию, — написал Пасечник в Telegram-канале.

Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подчеркнул, что Киев совершил теракт, ударив по пекарне, где горожане проводили выходной день. По его словам, мирные жители пришли туда с семьями, чтобы отдохнуть и поесть пирожных.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Лисичанске является «благодарностью» киевского режима за «щедрую» финансовую поддержку Евросоюза. Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об атаке ВСУ на луганский город. По ее словам, жители стран ЕС должны знать, что их налоги идут на закупку «смертоносных систем вооружения».

Кадры разрушенной пекарни и поисково-спасательных работ — в фотогалерее NEWS.ru.