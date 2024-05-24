ВСУ убили в зоне СВО гражданина Германии «ВД»: ВСУ убили гражданина ФРГ Дилнота за отказ делить доход от наркоторговли

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военное дело» сообщает, что солдаты Вооруженных сил Украины убили в зоне проведения СВО гражданина Германии Кристофера Дилнота. По данным канала, поводом стал отказ мужчины разделить с военными доход от продажи наркотиков.

Издание MK.RU в свою очередь пишет, что расправа над Дилнотом произошла в Славянске 21 мая — в день его 23-летия. Также, по информации СМИ, гражданин ФРГ являлся наемным военнослужащим, выступающим на стороне Украины. По данным издания, другим мотивом убийства могло послужить массовое отступление ВСУ в ДНР.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные совершили казнь на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, данные аэроразведки показали, что бойцы ВСУ убили трех человек в районе населенного пункта Червоная Диброва. Минобороны не комментировало данную информацию.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что военнослужащие ВСУ расстреляли пожилых мирных жителей, когда отступали из села Мирного в Запорожской области. Согласно его сведениям, тела пенсионеров обнаружили российские разведчики. Минобороны России не комментировало данную информацию.