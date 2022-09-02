ВСУ трижды ударили по Энергодару во время визита МАГАТЭ Глава Энергодара Волга: ВСУ нанесли три удара по городу во время визита делегации МАГАТЭ

Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по Энергодару во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил глава городской администрации Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, снаряды угодили в детский парк, музыкальную школу и парковую зону в центре города.

Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города, — сказал Рогов.

Он добавил, что у здания музыкальной школы в результате удара поврежден фасад, а также выбиты окна и дверь.

По итогам визита на Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегация собрала достаточно полезной информации. Он сообщил, что эксперты агентства останутся в Энергодаре до 3 сентября.

Ранее член пророссийского главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы со стороны ВСУ ЗАЭС и городов региона на подконтрольных ВС РФ территориях вызывают у жителей стремление «быстрее связать жизнь с Россией». По его словам, несмотря на «пропаганду Киева», жители Энергодара имеют представление о том, откуда летят снаряды.