ВСУ стали привлекать на службу «кошачьи отряды» Bild: в ряды ВСУ стали принимать кошек для борьбы с нашествием грызунов в окопах

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Вооруженные силы Украины начали принимать на военную службу животных, сообщает Bild со ссылкой на украинские и европейские СМИ. По данным газеты, «мобилизуют» не только служебных собак, но и кошек, которые нужны для отлова грызунов в окопах.

Один из украинских бойцов рассказал, что регулярно вытряхивает из своего спального мешка по несколько мышей за раз. Кроме того, грызуны наносят практический вред: уничтожают продовольствие, выводят из строя оружие и кусают людей. Некоторые коты уже удостоились наград за заслуги по отлову вредителей.

Ранее Telegram-канал «Политика страны» опубликовал кадры, сделанные военными ВСУ в зоне спецоперации. На видео заметно, что грызуны сбиваются в стаи под лежанкой одного из украинских бойцов, ползают по проводам и обуви, отдельные особи бегают по столу, залезая в упаковки из-под еды. Также солдаты отметили, что им буквально приходится вытряхивать мышей из своей одежды. По их словам, грызуны часто скапливаются в военной форме и гнездятся там.

Также стало известно, что на военную службу в рядах ВСУ могут привлечь украинских депутатов и чиновников. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов и теперь президент Украины Владимир Зеленский должен будет ее рассмотреть.