ВСУ стали применять иностранные самозакапывающиеся мины в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные стали находить иностранные самозакапывающиеся мины на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике, рассказал ТАСС боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум. По его словам, такие снаряды ВСУ используют для дистанционного минирования территории.

Есть иностранные мины, срабатывают на радиоволны. Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10–15, и вы ее не видите. Такие мины, если вы обнаруживаете, лучше отойти и расстрелять, — сказал Разум.

12 августа стало известно, что ВСУ минируют территорию около Ровенской атомной электростанции. Также отмечалось, что украинские военные усиливают вторую линию обороны на границе с Белоруссией, хотя не видят угрозы со стороны Минска, однако считают, что надо быть готовыми к любому развитию событий.

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Юрий Чмутин предположил, что контрнаступление ВСУ может закончиться осень с ухудшением погоды. По его словам, с началом дождей большая часть бронетехники, поставленной Западом Киеву, будет застревать из-за бездорожья.