В Харькове воскресили полк «Азов» Командир «Кракена» Немичев: в Харькове создали спецподразделение «Азова»

Рекруты полка «Азов» / Фото Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВСУ создали новое спецподразделение полка Нацгвардии Украины «Азов» в Харькове, заявил начальник штаба украинского военного подразделения «Кракен» Константин Немичев. В своем Telegram-канале он уточнил, что командиром военного формирования стал Анатолий Сидоренко. На презентации формирования также замечены штурмовые винтовки FN F2000, переданные Киеву от Бельгии.

Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области, — заявил Немичев.

Ранее стало известно, что заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным Крот заявил: военнослужащие нацполка «Азов» при отступлении взрывали дома вместе с их жильцами. Таким образом они пытались лишить вооружённые силы РФ и ДНР «чистой земли», на которой можно было бы закрепиться.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что общество требует, чтобы справедливость восторжествовала, поэтому трибунал над украинскими боевиками, укрывавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.