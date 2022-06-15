ВСУ сорвали выход мирных жителей с «Азота»

Солдаты ВСУ сорвали вывод мирных граждан по гуманитарному коридору с завода «Азот» в Северодонецке, сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. Он уточнил, что по состоянию на 11:30 (мск) никому не удалось эвакуироваться с территории предприятия из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских бойцов.

Мы констатируем по состоянию на 11:30, что никаких движений абсолютно на территории нет, никто белых флагов не вывешивал, — заявил Марочко.

При этом начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса НМ ЛНР Александр Никишин уточнил, что по гумкоридору все же удалось выйти одному человеку. По его словам, им оказался неизвестный пенсионер, который вообще не знал о существовании прохода, пишет РИА Новости. После этого, в 8:10 (мск) Украина начала минометный и танковый обстрел выходов с завода.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что украинские боевики могут удерживать на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тысячи гражданских лиц. По его словам, люди могут находиться в подземных бункерах и в технических ходах, которые построены на предприятии.