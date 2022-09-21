ВСУ снова обстреляли ЗАЭС, повреждена ЛЭП и оборудование связи энергоблока

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего нанесли повреждения высоковольтной линии электропередач и оборудованию связи одного из энергоблоков, сообщили в пресс-службе Энергодара. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока №6, а дизель-генераторы этого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

Запорожскую АЭС вновь обстреляли боевики ВСУ. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков, — говорится в сообщении.

В военно-гражданской администрации (ВГА) города сообщили, что пострадавших при обстрелах ВСУ нет, специалисты ведут работу по устранению последствий артобстрела.

Ранее в ВГА Энергодара сообщили, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС, где находились сотрудники объекта, получили повреждения из-за обстрела 20 сентября со стороны ВСУ. ВГА обвинила Киев в ведении политики ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.