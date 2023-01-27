На Украине сообщили о формировании рот ударных беспилотников Минобороны Украины сообщило о создании рот ударных беспилотников, оснащенных Starlink

Фото: МО Украины

Роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink, формируют на Украине, заявило Минобороны страны в своем Telegram-канале. Отмечается, что для реализации этой инициативы при участии ряда министерств и служб сформирован специальный координационный штаб.

Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. <...> Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, — говорится в сообщении.

Заявляется, что это одна из реформ, необходимых для обеспечения украинских войск беспилотниками и расширения их производства в стране. Количество новых воинских соединений и точного типа БПЛА в их распоряжении не называется.

В декабре глава Минцифры Украины заявлял, что страна договорилась с американской Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тысяч терминалов для спутников Starlink. Он добавил, что он разговаривал непосредственно с владельцем компании, миллиардером Илоном Маском по этому вопросу. Всего с момента начала боевых действий в феврале украинские власти к настоящему времени получили 22 тысячи антенн Starlink.