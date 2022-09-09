ВСУ серьезно повредили мост в Купянске Журналист Поддубный заявил о серьезном повреждении моста через Оскол в Купянске из-за ударов ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ повредили мост через реку Оскол в Купянске в результате боевой активности, написал в Telegram-канале журналист Евгений Поддубный. По его словам, при обстрелах Купянска украинские войска использовали западные РСЗО, гаубицы и самоходки. В Минобороны РФ данную информацию не подтвердили.

В результате действий противника серьезно поврежден мост через реку Оскол в Купянске. Город сейчас под ударами артиллерии ВСУ. Формирования неонацистского режима используют западные РСЗО, гаубицы и САУ. Оборона Купянска продолжается. Резервы продолжают подходить, — сообщил Поддубный.

Ранее «Военкоры Русской весны» рассказали, что ВСУ несут большие потери под Купянском. По их словам, у солдат возникает «поганое ощущение засады».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на фронте. Глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.