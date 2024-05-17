ВСУ сбежали из Нетайлово под Авдеевкой ТАСС: ВСУ спасались бегством с боевых позиций в Нетайлово под Авдеевкой

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины оставили большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово под Авдеевкой, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, подразделения спасались бегством. Некоторые бойцы сопротивлялись, уточнил источник. Также, по его словам, ВСУ попытались перебросить резервы в населенный пункт для удержания обороны.

В Нетайлово концентрировались подразделения нескольких украинских бригад. Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством, — сообщил источник.

Украинские подразделения использовали Нетайлово как место для обстрелов ближайших населенных пунктов. Оттуда наносились удары по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и другим ключевым объектам.

Ранее сообщалось, что российская армия при помощи РСЗО «Град» нанесла удары по украинской пехоте, дислоцированной в Часовом Яре. ВСУ в результате операции потеряли до отделения пехоты, которая находилась в заброшенных зданиях и укрепленных пунктах.