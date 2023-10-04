Стало известно, что ВСУ расставляют манекены на блокпостах под Харьковом «Иди и смотри»: ВСУ расставляют манекены на блокпостах в Харьковской области

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ВСУ расставляют манекены с муляжами автоматов на блокпостах в Харьковской области, пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. Кроме того, северо-восточнее Харькова замечены муляжи военной техники, которые призваны взять на себя удары ВКС России.

Пугала одеты в украинский пиксель, имеют муляжи автоматов и на первый взгляд мало отличаются от украинских военнослужащих. Замечены на трассах Харьков — Чугуев, Харьков — Волчанск и других, — рассказал каналу местный житель.

Отмечается, что среди муляжей образцов техники замечены системы ПВО «Бук», С-300 и танки советского образца.

Ранее The Guardian пишет, что украинские изобретатели изготавливают муляжи оружия из пластика, дерева и пенопласта, чтобы ввести в заблуждение и «напугать» российских бойцов. На Украине считают, что это заставит ВС России впустую тратить снаряды.

До этого член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что вместе с американскими зенитными ракетными комплексами Patriot Киев может получить муляжи. Они вынудят российские силы тратить боеприпасы впустую.

Козин пояснил, что в 1995 году наблюдал в Южной Корее, как на военном аэродроме развертывали батарею Patriot. Ему тогда рассказали, что реальные системы действительно охраняли объект, но обычно вместе с ними устанавливали ложные установки.