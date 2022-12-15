ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в районе Артемовска Украинские военные пожаловались на обстрелы и атаки со стороны ВС РФ в Артемовске

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска продолжают наступление в районе города Артемовск (Бахмут), обстреливая позиции ВСУ и проводя постоянные атаки, сообщили украинские бойцы в видеообращении, опубликованном изданием «Страна.ua» в Telegram. Также украинскими военными отмечается, что атаки в основном проходят в ночное время.

Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они продолжали атаки всю ночь, — сказал один из военных.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что у ВС РФ есть продвижение на Угледарском, Марьинском, Первомайском, Майорском, Артемовском и других направлениях, однако ситуация на них остается сложной. Он подчеркнул, что каждые 50–200 метров играют иногда существенную роль при взятии под контроль населенных пунктов.

По словам врио главы ДНР, на Артемовском (Бахмутовском) направлении члены подразделения «Вагнера» зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска. Он отметил, что такие действия необходимы для создания условий для «уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска».