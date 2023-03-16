В ВСУ рассказали, какие российские ракеты не могут сбивать Спикер ВСУ Игнат: у Украины нет возможностей сбивать баллистические ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искандер-М»

У Украины нет технических возможностей сбивать баллистические ракеты, в частности ракетно-тактического комплекса «Искандер-М», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому «24 каналу». Он добавил, что также не представляется возможным что-либо противопоставить гиперзвуковым ракетам «Кинжал», Х-22, реактивным боеприпасам РСЗО «Смерч», а также управляемым ракетам из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, «Искандер-М». <...> Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО), такие как «Смерч». Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы, — сказал он.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее отметил, что у США нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет «Кинжал», но российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) из-за этого нельзя «почивать на лаврах». По его словам, страна может лишиться своего преимущества, ведь рано или поздно такое вооружение появится и на Западе. Он призвал не делать акцент на том, что российскому оружию «нет аналогов», поскольку это вредно для обороноспособности страны.