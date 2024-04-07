ВСУ раскрыли последствия новых ударов по Одессе Силы обороны юга ВСУ сообщили о взрывах в Одессе после удара ракеты

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В Одессе в результате ночных взрывов возник пожар, повреждена припортовая инфраструктура, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Сил обороны юга ВСУ. По данным канала, удар, предположительно, был нанесен с использованием дальнобойной ракеты «Искандер-М».

Отмечается, что повреждено несколько зданий, включая административное и техническое. Известно об одной пострадавшей, она является работницей одного из предприятий, расположенных близ порта. Также в ведомстве сообщили о попадании беспилотников в несколько зданий в Днепропетровской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что пророссийское одесское подполье сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть в поселке Авангард. По его словам, без электричества также остался производственный цех по выпуску беспилотников в Хлебодарском районе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил предположение, что Одесса, Харьков и Николаев стали центрами российского подполья. По его словам, подобные группы действуют в Херсоне и Запорожье. Дандыкин считает, что они есть и в Киеве, но в меньшем количестве.