ВСУ избавляются от «Правого сектора»: новости СВО на вечер 15 апреля

Фото: МО РФ

Военное руководство Украины начало проверки в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, состоящей из членов «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, связано это с их самовольным оставлением позиций в Часовом Яре. Украинские военнослужащие утверждают, что Генштаб начал процесс расформирования бригады.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России пригрозило уничтожать терминалы Starlink в зоне СВО

Оборонно-промышленный центр России предупредил, что новые терминалы Starlink в зоне СВО будут законными целями российских вооруженных сил, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск РЭБ Юрий Ласточкин. По его словам, украинские военные применяли Starlink на протяжении всего времени спецоперации.

Он добавил, что терминалами системы пользовались практически на всех ступенях управления ВСУ. Передачу технологий коммерческой системы Украине Ласточкин считает лицемерием и продолжением политики «двойных стандартов» со стороны США.

Фото: МО РФ

В подполье сообщили об ударе по французским наемникам в Славянске

Глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по французским наемникам, которые находились в подконтрольном Вооруженным силам Украины Славянске. Он сообщил, что под удар также попали украинские артиллеристы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По словам координатора николаевского подполья, военными перекрыта треть Славянска, на улицах массово проверяют документы и смартфоны. По некоторым данным, часть машин скорой помощи прибыла из Павлограда.

Российские военные получили награды за подбитые ими танки Leopard 2

Военнослужащие Западной группировки войск, которые уничтожили танки Leopard 2, получили денежные сертификаты, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Церемония прошла в штабе Московского военного округа.

Сертификаты получили артиллеристы и двое военнослужащих подразделений специального назначения. Один из награжденных отметил, что подбил западную технику первым выстрелом. Он признался, что не сразу поверил словам сослуживцев об успешном попадании. Расстояние, с которого ему удалось поразить Leopard 2, составляло более 15 км.

Фото: МО РФ

Стало известно о ликвидации украинской женщины-снайпера с позывным Виски

В зоне специальной военной операции ликвидирована украинская снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным Виски, сообщает Telegram-канал «Шепот фронта». По данным канала, она была родом из Краматорска, служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

Шинкаренко была ликвидирована еще при отступлении из Авдеевки в феврале. По данным газеты, ее тело вместе с телами других военнослужащих ВСУ осталось глубоко в тылу без возможности эвакуации, они были переданы только на этой неделе. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Бойцы ВСУ жестко ответили на планы Киева отменить демобилизацию

Украинские военнослужащие выразили готовность к дезертирству из-за законопроекта о мобилизации, который не предусматривает возможности демобилизации солдат, сообщает украинское издание «Страна». Опрос проводили журналисты в Одессе. В них участвовали в том числе военнослужащие, которые находятся в городе на реабилитации.

По мнению опрошенных, депутаты Верховной рады должны не отсиживаться в тылу, а, как и остальные, идти на фронт. Одни и те же солдаты не могут воевать постоянно, считает другой участник опроса. Поэтому, по его словам, необходима демобилизация.

Фото: МО Украины

Эффективность мобилизации на Украине решили повысить оружием

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине начали применять оружие в рамках мобилизации, сообщил экс-премьер республики Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата. Как написал Азаров, ТЦК на Украине «окончательно потеряли человеческий облик».

Бывший глава правительства Украины рассказал, что мужчина возвращался из Рахова в село Богдан Закарпатской области. На блокпосту его машину остановили, чтобы проверить документы, и сразу же хотели мобилизовать.

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Гуляйполе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что скопления Вооруженных сил Украины и военная техника были уничтожены в городе Гуляйполе на Запорожском направлении в зоне спецоперации. По его словам, ВС России нанесли удар после разведки с неба. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Он добавил, что под удары российской армии попали также позиции ВСУ в населенных пунктах на Николаевском направлении. Лебедев подчеркнул, что речь идет о Куцурубе, Яселке и Дмитровке.

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