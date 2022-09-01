ВСУ продолжили обстрел Энергодара, снаряды попали по ТЭС Глава ВГА Энергодара Волга: ВСУ продолжают атаки на Энергодар

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблок №1 Запорожской АЭС в Энергодаре

ВСУ продолжают обстреливать Энергодар, зафиксированы попадания по ТЭС, расположенной вблизи от Запорожской АЭС, сообщил глава Военно-гражданской администрации города Александр Волга, передает ТАСС. Он подчеркнул, что противник чаще наносит удары по социальным объектам города.

Удары по городу продолжаются, в основном они бьют по социальным объектам, которые находятся на территории города. <...> Несколько ударов пришлись в непосредственной близости, и попали снаряды по ТЭС, по тепловой электростанции, которая находится в непосредственной близости и является частью <...> атомной электростанции, — заявил Волга.

1 сентября Запорожскую АЭС, подвергающуюся частым артиллерийским обстрелам, посетили эксперты из МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Позднее он заявил, что миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации. По его словам, он увидел «ключевые вещи». Какие именно, глава МАГАТЭ не пояснил. К вечеру 1 сентября стало известно, что Гросси покинул АЭС.