ВСУ применили восемь беспилотников с боеприпасами для ударов по ЗАЭС Минобороны РФ: средства РЭБ блокировали восемь БПЛА ВСУ с боеприпасами близ ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами для нанесения ударов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) БПЛА были блокированы.

3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что затем был проведен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более 1,5 км от периметра безопасности станции. Конашенков отметил, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.