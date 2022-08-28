ВСУ применили осветительные мины для дальнейшего пуска дронов вблизи ЗАЭС

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Вооруженные силы Украины запустили осветительные мины на территорию Энергодара чтобы создать задымление для использования беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города. По словам представителя администрации, всего по прибрежной территории Запорожской АЭС было выпущено пять мин, большая часть из которых затонула в воде.

Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина использует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как инструмент ядерного терроризма. Дипломат добавила, что инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоится вне зависимости от «деструктивного влияния Киева».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее охарактеризовал ситуацию на Запорожской АЭС как чрезвычайно тревожную и напомнил о необходимости допустить на территорию объекта экспертов МАГАТЭ. Он призвал Россию обеспечить ремонт линий электропередачи и полное переподключение к украинской электросети.