ВСУ предупредили о дефиците американских боеприпасов Аналитик Гади: ВСУ скоро останутся без артиллерийских боеприпасов из США

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины в ближайшие месяцы останутся без артиллерийских боеприпасов из США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военного аналитика из Австрии Франц-Штефана Гади. ВСУ придется снизить интенсивность огня, поэтому украинским военным станет сложнее оборонять позиции.

Маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева, — говорится в публикации.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза на две трети реализовали инициативу по поставкам Украине двух миллионов боеприпасов. Она также призвала «оказывать максимальное давление на Россию».

До этого независимый военный эксперт Александр Храмчихин назвал Китай главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские войска активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.

В начале апреля СМИ сообщили, что украинские военные получили снаряды для советских артиллерийских орудий Д-44, разработанных еще в 1944 году, от Болгарии, которая обнаружила на своих складах большие запасы 85-мм боеприпасов UO-365 KV. Для ВСУ поставляются боеприпасы болгарского производства, которые были изготовлены еще в 80-х годах прошлого столетия.