ВСУ представят скромную стратегию на 2024 год из-за ряда проблем NZZ: ВСУ пересматривают стратегию на 2024 год после провала контрнаступления

Фото: МО Украины

После провала контрнаступления ВСУ и успешного продвижения российских войск Украине придется пересмотреть стратегию на 2024 год, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Как сообщает газета, одной из главных проблем Киева является нехватка снарядов.

Потенциала для нового масштабного украинского наступления сейчас нет. Войска истощены, боеприпасов не хватает, — говорится в статье.

Автор статьи считает, что заявления Киева об активном развитии украинской оборонной промышленности не соответствуют действительности. Кроме того, отмечает он, вариант мобилизовать 500 тысяч человек, который рассматривает президент страны Владимир Зеленский, не оказывает положительного влияния на в основном отчаянные настроения и усталость в рядах ВСУ в связи с тем, что конфликт затянулся.

Вместе с тем, утверждается в материале, имеет место конкуренция между различными группами. Так, Зеленский, наиболее вероятно, постарается обойти вариант массовой мобилизации населения, в то время как генералы едва ли поддержат непродуктивные военные пиар-акции. Кроме того, Украина почти полностью зависит от поставок США, где также наблюдается расхождение мнений относительно поддержки Киева. Учитывая эти факторы, автор считает, что план украинской стороны на 2024 год будет достаточно скромным.

Ранее издание The Washington Post опубликовало материал на основе сведений из рядов ВСУ, в котором рассказало о серьезной нехватке боеприпасов в вооруженных силах. Украинским бойцам приходится следовать четким лимитам расходования снарядов, в то время как российская сторона не демонстрирует признаков наличия подобных проблем.