ВСУ предупредили о последствиях поставок истребителей JAS 39 Gripen NI: ВСУ не остановят наступление России даже с истребителями JAS 39 Gripen

Фото: Emerson NuÃ/Global Look Press

JAS 39 Gripen

Возможное решение стран Запада о передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen шведского производства не сможет существенно повлиять на ход боевых действий и остановить продвижение российской армии, передает National Interest со ссылкой на слова геополитического аналитика Брэндона Вейхерта. По его словам, возможное получение ВСУ истребителей F-16 также не сможет переломить ход событий, как и уже переданные Украине старые самолеты МиГ советского производства.

Теперь, похоже, Запад хочет отправить Украине военные самолеты JAS 39 Gripen, разработанные шведской корпорацией Saab. Ни F-16, ни Gripen, даже если они будут использоваться в тандеме, как этого хотят многие военные эксперты, не остановят натиск со стороны России, — сказал он.

Аналитик уверен, что украинские силы проигрывают, а в рядах ВСУ остается все меньше сплоченности. Страны Запада пытаются как-то изменить ситуацию поставками военной техники, но она, по его мнению, в большинстве случаев оказывается старой и бесполезной. Из всего этого, Вейхерт заявил, что вообще не видит варианта, при котором ВСУ смогли бы переломить ход событий.

Запад цепляется за абсурдную надежду на то, что однажды, имея подходящее западное оружие, украинцы перейдут в наступление и вытеснят русских, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ВСУ установили уже 10 тысяч «зубов дракона» под Киевом, опасаясь танкового наступления ВС России. Речь идет о пирамидообразных бетонных конструкциях, призванных сдерживать наступление танков и прочей бронетехники.