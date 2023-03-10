ВСУ предрекли трудности в использовании умных бомб JDAM Военный эксперт Кошкин: у ВСУ нет приспособленных для использования JDAM самолетов

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия может столкнуться с трудностями в применении умной бомбы JDAM, поскольку у нее пока нет приспособленных для этих целей самолетов, рассказал Lenta.ru военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, украинские Су-24, Су-27 и МиГ-29 не приспособлены к работе на высоте, нужной для JDAM. Помимо того, для этого нужны самолеты со специальным оборудованием, на котором будет крепиться боезапас. Несмотря на это, украинские военные все равно будут пытаться применять бомбы, уверен эксперт.

У ВСУ пока нет самолетов, которые к этому (использованию JDAM. — NEWS.ru) были бы приспособлены, однако они попытаются использовать самолеты Су-24, Су-27, МиГ-29. Беда в том, что они не работают на нужной для этой бомбы высоте. Соответственно, применение этой бомбы имеет определенные сложности, но, конечно же, эти бомбы использоваться Украиной будут, — уточнил Кошкин.

Военный эксперт уточнил, что особенность бомбы JDAM заключается в дальности ее действия и высоте, на которой ее могут применить. Умной ее называют потому, что она наводится с помощью GPS на дистанции до 80 км, уточнил Кошкин. По его словам, бомбу могут перевозить как совместный боеприпас прямого воздействия.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что если Украине поставят снаряды дальнего радиуса действия Jdam-ER, то в Донбассе не останется безопасных мест. По его словам, из-за этих снарядов, которые еще не применяли за время спецоперации, зона поражения существенно расширится.